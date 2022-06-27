NYT: на адвоката Трампа Джулиани совершили нападение

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Нападение совершил неизвестный на адвоката экс-президента Америки Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом сообщает The New York Times.

Нарушителя задержала полиция, сейчас жизни и здоровью Джулиани ничего не угрожает. 

«Внезапно я чувствую этот «Бам!» по своей спине. Я не знаю, помогли ли мне не упасть, но я чуть не упал... Я чувствую эту ужасную боль в спине, и я думаю: что за — я не знал даже, что это было», — рассказывает адвокат.

Нападение произошло неожиданно, во время, когда адвокат был в магазине. Незнакомец подошёл сзади и ударил его по спине. При этом он выразил мнение о решении Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на обороты.

26 июня полиция задержала двух демонстрантов на акции в Вашингтоне против решения Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборты. Они задержаны за порчу имущества. Как сообщают в ведомстве, участники акции протеста бросали ёмкости, наполненные краской, через забор, которым огорожено здание суда.

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