В Вашингтоне задержали двух участников протеста против отмены права на аборты
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Капитолия.
Как сообщают в ведомстве, участники акции протеста бросали ёмкости, наполненные краской через забор, которым огорожено здание суда.
25 июня несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против решения американского Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт.
В Нью-Йорке полицейские задержали нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.
Эксперты института Гаттмахера подсчитали, что отмена права на аборт может повлиять на 40 млн американок. По их информации, в будущем отменить гарантию права на аборт могут в 26 штатах. Статистика показывает, что на сегодняшний день в этих штатах проживают 58% женщин детородного возраста.