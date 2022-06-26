В Вашингтоне задержали двух участников протеста против отмены права на аборты

Полиция задержала двух демонстрантов на акции против решения Верховного суда США о признании неконституционным права женщин на аборты в Вашингтоне. Они задержаны за порчу имущества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Капитолия.

Как сообщают в ведомстве, участники акции протеста бросали ёмкости, наполненные краской через забор, которым огорожено здание суда.

25 июня несколько сот человек собрались у Верховного суда США в знак протеста против решения американского Верховного суда о признании неконституционным права женщин на аборт.

В Нью-Йорке полицейские задержали нескольких участников акций в защиту права на аборты, пытавшихся перекрыть одну из центральных улиц Манхэттена.

Эксперты института Гаттмахера подсчитали, что отмена права на аборт может повлиять на 40 млн американок. По их информации, в будущем отменить гарантию права на аборт могут в 26 штатах. Статистика показывает, что на сегодняшний день в этих штатах проживают 58% женщин детородного возраста.