Депутат Белик заявил об усугублении Британией украинского кризиса
- AP
«Официальный Лондон — один из тех, кто громче всех ратует за Украину, при этом только подбрасывает дрова в усугубление украинского кризиса», — отмечает парламентарий.
Он добавил, что Британии выгодно затягивать решение конфликта.
«Великобритании нужно, чтобы кризис стал глубже, чтобы продолжался как можно дольше, дав возможность британским политикам решать нужные им геополитические задачи и продолжать сыпать обвинениями в адрес России», — заключил собеседник RT.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.