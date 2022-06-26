Депутат Белик заявил об усугублении Британией украинского кризиса

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об урегулировании украинского кризиса.
Депутат Белик заявил об усугублении Британией украинского кризиса
  • AP

«Официальный Лондон — один из тех, кто громче всех ратует за Украину, при этом только подбрасывает дрова в усугубление украинского кризиса», — отмечает парламентарий.

Он добавил, что Британии выгодно затягивать решение конфликта.

«Великобритании нужно, чтобы кризис стал глубже, чтобы продолжался как можно дольше, дав возможность британским политикам решать нужные им геополитические задачи и продолжать сыпать обвинениями в адрес России», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.

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