Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона по урегулированию украинского кризиса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.
Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона по урегулированию украинского кризиса
  • РИА Новости

«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло. Вначале вы отказываетесь верить, что столь чудовищные заявления в принципе возможны, но потом вспоминаете, что речь о режиме «либерально-демократической монархии», и всё становится на свои места», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Германии, что попытки урегулировать конфликт на Украине в данный момент поспособствуют только нестабильности в мире и усилению позиций России.

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