Политолог назвал «верхом цинизма» заявление Джонсона об урегулировании украинского кризиса

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.

Подобное заявление политолог назвал «верхом цинизма».

«Понятно, что лидер страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, не имеет права на подобного рода заявления, поскольку фактически слова Бориса Джонсона свидетельствуют о том, что Британия и её союзники, прежде всего США, стремятся к продолжению военных действий», — отметил Шаповалов.

Он добавил, что британскому лидеру «важно продолжение конфликта».

«Чем дольше он будет длиться, тем больше выгод получат Британия и другие западные страны», — заключил Шаповалов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.