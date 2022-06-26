Политолог назвал «верхом цинизма» заявление Джонсона об урегулировании украинского кризиса
- AP
Подобное заявление политолог назвал «верхом цинизма».
«Понятно, что лидер страны, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, не имеет права на подобного рода заявления, поскольку фактически слова Бориса Джонсона свидетельствуют о том, что Британия и её союзники, прежде всего США, стремятся к продолжению военных действий», — отметил Шаповалов.
Он добавил, что британскому лидеру «важно продолжение конфликта».
«Чем дольше он будет длиться, тем больше выгод получат Британия и другие западные страны», — заключил Шаповалов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чудовищным» заявление Джонсона о том, что любые попытки урегулировать конфликт на Украине создадут нестабильность в мире.