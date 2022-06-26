Захарова: британцев отвлекают от внутренних проблем выдумками о «ядерном апокалипсисе»

В Великобритании отвлекают жителей страны от внутренних проблем несуществующими заявлениями России по теме «ядерного апокалипсиса», заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Британский истеблишмент не устаёт готовиться к «ядерному апокалипсису», придумывая несуществующие заявления России на этот счёт. Это удобная тема, которая призвана отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов», — написала она в своём Telegram.

Захарова привела в пример заявление замминистра оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи, по словам которого Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Ещё одним примером стали высказывания главы британского МИД Лиз Трасс о потенциальном конфликте России и НАТО — российский дипломат подчеркнула, что на её слова был вынужден реагировать даже президент России Владимир Путин.

«Кому-то может показаться, что всё это – изобретение последнего времени, и вот только сейчас Лондон начал всех пугать российской угрозой. Но только тому, кто плохо знаком с историей вопроса», — заявила Захарова.

В январе Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании выделило более 33 млн рублей Европейской сети лидерства (ELN) на проект по отслеживанию ядерных рисков России, связанных с развитием новых ядерных технологий.