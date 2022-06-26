В Ираке более 2 тысяч человек пострадали из-за песчаной бури

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Министерство здравоохранения Ирака заявило, что более 2 тыс. человек обратились с жалобами на трудности с дыханием в иракские больницы из-за песчаной бури.
В Ираке более 2 тысяч человек пострадали из-за песчаной бури
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«Медучреждения в Багдаде и ряде иракских провинций зарегистрировали более 2250 обращений по причине удушья разной степени тяжести», — приводит заявление ведомства портал Shafaq.

Уточняется, что всем пострадавшим была оказана помощь и большинство из них вскоре смогли покинуть медицинские учреждения.

Вечером 25 июня песчаная буря охватила большинство регионов республики.

3 июня сообщалось, что на сирийский Алеппо обрушилась песчаная буря. Небо и улицы города заволокло песком, из-за чего они стали оранжевыми.

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