В Ираке более 2 тысяч человек пострадали из-за песчаной бури
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«Медучреждения в Багдаде и ряде иракских провинций зарегистрировали более 2250 обращений по причине удушья разной степени тяжести», — приводит заявление ведомства портал Shafaq.
Уточняется, что всем пострадавшим была оказана помощь и большинство из них вскоре смогли покинуть медицинские учреждения.
Вечером 25 июня песчаная буря охватила большинство регионов республики.
3 июня сообщалось, что на сирийский Алеппо обрушилась песчаная буря. Небо и улицы города заволокло песком, из-за чего они стали оранжевыми.