Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ночном клубе в Осло.

«Мои мысли обращены к жертвам и их семьям, раненым, норвежскому народу», — приводит РИА Новости слова Макрона в Twitter.

Он добавил, что перед лицом ненависти «мы всегда будем сильнее вместе».

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.