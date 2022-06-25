Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ночном клубе в Осло

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ночном клубе в Осло.
Макрон выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ночном клубе в Осло
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Michael Baucher

«Мои мысли обращены к жертвам и их семьям, раненым, норвежскому народу», — приводит РИА Новости слова Макрона в Twitter.

Он добавил, что перед лицом ненависти «мы всегда будем сильнее вместе».

По последним данным, в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека, ещё 21 получил ранения.

Представитель полиции Кристиан Хатло рассказал, что подозреваемым в стрельбе в Осло является уроженец Ирана.

Норвежская полиция расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт.

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