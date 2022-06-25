Star: в Турции заявили о поимке греческого шпиона
- Gettyimages.ru
- © muratcanumit / 500px
«Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ампара в ходе поездок в Турцию действовал как коммерсант и осуществлял шпионскую деятельность под видом торговли.
В апреле Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.