Star: в Турции заявили о поимке греческого шпиона

Короткая ссылка
Национальная разведывательная организация (MIT) Турции заявила о задержании шпиона из Греции, сообщает газета Star.
Star: в Турции заявили о поимке греческого шпиона
  • Gettyimages.ru
  • © muratcanumit / 500px

«Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ампара в ходе поездок в Турцию действовал как коммерсант и осуществлял шпионскую деятельность под видом торговли.

В апреле Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить