Star: в Турции заявили о поимке греческого шпиона

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции заявила о задержании шпиона из Греции, сообщает газета Star.

«Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ампара в ходе поездок в Турцию действовал как коммерсант и осуществлял шпионскую деятельность под видом торговли.

В апреле Военно-воздушные силы Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.