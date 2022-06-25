Премьер Южной Кореи заявил о намерении укреплять обороноспособность республики

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Власти Республики Корея намерены укреплять обороноспособность страны на фоне развития ракетной программы КНДР. Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су.
Премьер Южной Кореи заявил о намерении укреплять обороноспособность республики
  • AFP
  • © Jung Yeon-je

«В последнее время непрекращающиеся ракетные пуски и ядерная угроза Северной Кореи стали рисками не только для Корейского полуострова, но и для стабильности в Северо-Восточной Азии, а также мира на планете. В правительстве помнят, что мир основывается на крепкой обороне и прочных позициях в сфере безопасности», — приводит его слова агентство «Рёнхап».

Хан Док Су отметил, что власти республики планируют укрепить оборонительный потенциал на основе союза с Соединёнными Штатами.

При этом Сеул продолжит меры по дипломатическому урегулированию ситуации, заключил он.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о серьёзных рисках в сфере безопасности КНДР и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны.

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