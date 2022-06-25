Глава МИД Ирана: Тегеран готов возобновить переговоры по ядерной сделке

Тегеран готов в течение нескольких дней возобновить переговорный процесс по возобновлению ядерной сделки. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Я подтверждаю, что мы готовы в течение нескольких дней возобновить переговоры», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что обсудил с временным поверенным в делах Ирана Мохаммадом Резой Гаэби ситуацию на переговорах по восстановлению ядерной сделки.