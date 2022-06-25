Захарова назвала лживым обращение Украины о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживым обращение Украины к Комитету ООН по правам человека и другим структурам международной организации о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса.
Захарова назвала лживым обращение Украины о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребёнка... о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию Российской Федерации. Содержащиеся в нём лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развёрнутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что «циничность подобных заявлений не знает границ».

«В условиях, когда украинские вооружённые формирования и сегодня продолжают целенаправленно обстреливать мирные сёла и города ДНР и ЛНР, в том числе из поставляемых натовскими странами дальнобойных крупнокалиберных артсистем, нам ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок», — отметила представитель МИД.

22 июня в Минобороны России заявили, что российская сторона без участия властей Киева эвакуировала из опасных районов Украины и республик Донбасса более 2 млн человек.

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