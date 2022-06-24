Президент Мексики предложит лидеру США совместный план по борьбе с инфляцией

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что намерен предложить американскому лидеру Джо Байдену совместный план борьбы с инфляцией.
Президент Мексики предложит лидеру США совместный план по борьбе с инфляцией
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Ugarte

«Я хочу предложить ему, чтобы мы вместе по мере наших возможностей реализовали бы совместный план борьбы с инфляцией», — цитирует его ТАСС.

По словам Обрадора, инициатива предполагает использование дополнительных доходов от продажи нефти для сдерживания роста цен на топливо и развитие производственной деятельности внутри страны. 

Ранее стало известно, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.

Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

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