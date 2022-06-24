Россиянину Украинскому грозит до 20 лет тюрьмы в США по обвинению в мошенничестве
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«В случае если будет вынесен обвинительный приговор, ему может грозить до 20 лет тюрьмы», — сказал он РИА Новости.
По словам Марзули, следующее заседание суда пока ещё не назначили.
21 июня Украинский впервые предстал перед судом в Нью-Йорке.
Согласно рассекреченным документам суда, его обвиняют в мошенничестве на сумму более чем $300 тыс.
В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.
Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.
Украинский был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.