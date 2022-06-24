Россиянину Украинскому грозит до 20 лет тюрьмы в США по обвинению в мошенничестве

Экстрадированному из Таиланда в США россиянину Дмитрию Украинскому может грозить до 20 лет тюремного заключения в Штатах по обвинению в мошенничестве, заявил представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули.

«В случае если будет вынесен обвинительный приговор, ему может грозить до 20 лет тюрьмы», — сказал он РИА Новости.

По словам Марзули, следующее заседание суда пока ещё не назначили.

21 июня Украинский впервые предстал перед судом в Нью-Йорке.

Согласно рассекреченным документам суда, его обвиняют в мошенничестве на сумму более чем $300 тыс.

В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.

Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.

Украинский был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.