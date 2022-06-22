Экстрадированный в США россиянин Украинский предстал перед судом
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«Его экстрадировали, и вчера он предстал перед федеральным судом в Бруклине. Обвиняемый находился под стражей», — рассказал он РИА Новости.
Согласно рассекреченным документам суда, россиянина обвиняют в мошенничестве на сумму более чем $300 тыс.
В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.
Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.
Украинский был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.