Экстрадированный в США россиянин Украинский предстал перед судом

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Россиянин Дмитрий Украинский, экстрадированный из Таиланда в США, 21 июня предстал перед судом в Нью-Йорке, заявил официальный представитель офиса прокурора Восточного городского округа Джон Марзули.
Экстрадированный в США россиянин Украинский предстал перед судом
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«Его экстрадировали, и вчера он предстал перед федеральным судом в Бруклине. Обвиняемый находился под стражей», — рассказал он РИА Новости.

Согласно рассекреченным документам суда, россиянина обвиняют в мошенничестве на сумму более чем $300 тыс.

В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.

Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.

Украинский был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.

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