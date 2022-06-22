Экстрадированный в США россиянин Украинский предстал перед судом

Россиянин Дмитрий Украинский, экстрадированный из Таиланда в США, 21 июня предстал перед судом в Нью-Йорке, заявил официальный представитель офиса прокурора Восточного городского округа Джон Марзули.

«Его экстрадировали, и вчера он предстал перед федеральным судом в Бруклине. Обвиняемый находился под стражей», — рассказал он РИА Новости.

Согласно рассекреченным документам суда, россиянина обвиняют в мошенничестве на сумму более чем $300 тыс.

В 2019 году уголовный суд Бангкока постановил разрешить экстрадицию Украинского в США по запросу американской стороны.

Россиянин Дмитрий Украинский был приговорён в Таиланде к десяти годам лишения свободы по обвинению в хищении средств с кредитных карт. В июле 2018 года его защита обжаловала приговор.

Украинский был арестован полицией Таиланда в 2016 году по запросу Федерального бюро расследований США.