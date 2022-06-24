Захарова: страны НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией

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Страны — члены НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: страны НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией
  • © МИД России

«Спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО... опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с нашей страной», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина для Запада стала расходным материалом в гибридной войне против России.

Он также напомнил о заявлениях западных руководителей о том, что «Россия должна потерпеть поражение».

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