Захарова: страны НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией

Страны — члены НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО... опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с нашей страной», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина для Запада стала расходным материалом в гибридной войне против России.

Он также напомнил о заявлениях западных руководителей о том, что «Россия должна потерпеть поражение».