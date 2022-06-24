Захарова: страны НАТО опасно балансируют на грани вооружённого конфликта с Россией
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«Спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО... опасно балансируют на грани прямого вооружённого конфликта с нашей страной», — говорится в заявлении дипломата.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Украина для Запада стала расходным материалом в гибридной войне против России.
Он также напомнил о заявлениях западных руководителей о том, что «Россия должна потерпеть поражение».