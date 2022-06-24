Глава МИД Венгрии назвал «вредным для Европы» непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «вредным для Европы» непредоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз вместе с Украиной и Молдавией.
Глава МИД Венгрии назвал «вредным для Европы» непредоставление Грузии статуса кандидата в ЕС
  • AFP
  • © Attila KISBENEDEK

Такое мнение он выразил в социальных сетях по итогам визита в Грузию, передаёт РИА Новости.

Он считает, что Тбилиси должен был 23 июня получить статус кандидата в ЕС вместе с Киевом и Кишинёвом, но «то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы».

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан предложил европейским странам перестать вводить санкции против России и начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине.

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