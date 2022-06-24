Советник премьер-министра Венгрии: Европе необходимо начать переговоры с Россией

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан предложил европейским странам перестать вводить санкции против России и начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«В конце концов, Европа окажется проигравшей стороной в этой войне из-за экономических проблем. Нашей рекомендацией является то, что нам следует остановить процесс санкций», — заявил советник премьера Венгрии в ходе интервью.

При этом собеседник агентства отметил, что все введённые санкции не могут нанести серьёзного урона России и оказывают более сильное влияние на страны, которые их ввели. Кроме того, антироссийские ограничения, по его мнению, не смогут остановить конфликт на Украине.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден обсудит с членами G7 ужесточение санкций против России. Он добавил, что речь пойдёт о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением санкций.