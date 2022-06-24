Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден обсудит с членами G7 ужесточение санкций против России.

«Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперёд», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что речь пойдёт о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением санкций.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.