Путин связал рост инфляции с безответственной политикой стран G7
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом Путин сказал в ходе заседания в формате БРИКС+.
Он отметил, что это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции России по защите Донбасса.
«Хочу подчеркнуть ещё раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло, это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней и причём, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран «Большой семёрки», — сказал он.
- Путин связал рост инфляции с безответственной политикой стран G7
Также российский президент заявил, что некоторые страны пытаются подменить глобальную архитектуру на «придуманные правила».
RT вёл трансляцию заседания.