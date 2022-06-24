Путин связал рост инфляции с безответственной политикой стран G7

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Российский президент Владимир Путин заявил о непричастности России к инфляции. По его словам, резкий рост цен связан с безответственной макроэкономической политикой стран G7.
Путин связал рост инфляции с безответственной политикой стран G7
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом Путин сказал в ходе заседания в формате БРИКС+.

Он отметил, что это не итог последних месяцев и уж тем более не следствие специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Хочу подчеркнуть ещё раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло, это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней и причём, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран «Большой семёрки», — сказал он.

  • Путин связал рост инфляции с безответственной политикой стран G7

Также российский президент заявил, что некоторые страны пытаются подменить глобальную архитектуру на «придуманные правила».

RT вёл трансляцию заседания.

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