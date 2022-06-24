МИД России сообщил, что примет должные меры на попытки США говорить с позиции силы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва примет должные меры на попытки США говорить с позиции силы.

В её заявлении говорится, что запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был введён «явно под диктовку США». Также она напомнила о срыве спецрейса для вывоза из США дипломатов России.

Кроме того, Захарова напомнила о провокационном выходе сотрудника аппарата атташе по вопросам обороны при дипмиссии США в Москве.

«Есть все основания полагать, что речь идёт о проявлениях комплексной тактики, а точнее — о грубых и надменных попытках разговаривать с нами с позиции силы», — цитирует заявление Захаровой РИА Новости.

По её словам, Москва будет делать соответствующие выводы и принимать должные меры.

Также Захарова назвала невозможным проведение в ближайшее время планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним раздражителям, принимая во внимание то, что Вашингтон их только множит.