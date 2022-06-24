МИД России назвал невозможными консультации с США по двусторонним раздражителям
- globallookpress.com
Она отметила, что в последние дни в линии американских властей наметились тенденции, которые открыто противоречат одна другой.
По словам дипломата, с одной стороны участились официальные заверения о том, что Вашингтон будто бы настроен на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования посольств двух стран.
При этом, с другой стороны, в Москве констатируют, что такие заявления по существу перечёркиваются всё более враждебными действиями США.
Ранее Захарова заявила, что США подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя в зону боевых действий американцев.