МИД России назвал невозможными консультации с США по двусторонним раздражителям

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала невозможным проведение в ближайшее время планировавшихся экспертных консультаций с США по двусторонним раздражителям, принимая во внимание то, что Вашингтон их только множит.
МИД России назвал невозможными консультации с США по двусторонним раздражителям
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Она отметила, что в последние дни в линии американских властей наметились тенденции, которые открыто противоречат одна другой.

По словам дипломата, с одной стороны участились официальные заверения о том, что Вашингтон будто бы настроен на сохранение дипотношений и поддержание нормальных условий функционирования посольств двух стран.

При этом, с другой стороны, в Москве констатируют, что такие заявления по существу перечёркиваются всё более враждебными действиями США.

Ранее Захарова заявила, что США подпитывают конфликт на Украине, вербуя и направляя в зону боевых действий американцев.

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