Депутат Белик прокомментировал заявление Макрона о «сигнале для России»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что предоставление европейской перспективы Украине и Молдавии стало «сильным сигналом для России».

«Мелко мыслит президент Макрон, считая, что статусом кандидата в члены ЕС для Украины можно каким-то образом повлиять на российскую военную спецоперацию», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что подобный статус имеет множество стран, но, как подчеркнул Белик, все они «так и топчутся у дверей Евросоюза».

«Одни дальше, другие ближе, но она всё равно для них закрыта», — заявил собеседник RT.

Депутат добавил, что слова о присвоении статуса кандидата Киеву можно расценить как «пиар-ход, политическую уловку».

«Заявление президента Франции есть — и на этом всё. Мы добьёмся поставленных целей», — заключил он.

Ранее Макрон заявил, что признание «европейской перспективы» Украины и Молдавии стало «сигналом для России».

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.