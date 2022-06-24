Аналитик Блохин прокомментировал публикацию фотографии со шпаргалкой Байдена

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что президент США Джо Байден на одной из встреч случайно перевернул и показал всем присутствующим подготовленную его сотрудниками шпаргалку.

«Это оплошность, неподготовленность. Байден не то что не помнит, как себя вести, он не помнит, как зовут некоторых членов его семьи. Это лишний раз демонстрирует, что он не имеет отношения к прямому управлению США. Это доказательство того, что страной управляет несменяемая бюрократия, номенклатура, которая засела в основных секторах американской государственной машины», — выразил мнение аналитик.

По словам политолога, Байден — «лишь вывеска, и то не самая удачная».

«Понятно, что никто не предполагал, что он будет идти на два срока. Задача его — создать основу для победы Камалы Харрис, нынешнего вице-президента. Её победа будет зависеть от того, насколько эффективным будет президентство Байдена, а эффективностью не пахнет — кризис, критика, стратегические просчёты по многим направлениям. Я думаю, что сам Байден — символ системного кризиса американской сверхдержавы», — заключил собеседник RT.

Ранее, как сообщило издание New York Post, Байден случайно показал свою шпаргалку для мероприятия.

В частности, в ней говорилось, что американский лидер должен ограничивать свои высказывания двумя минутами.

Также в ней были такие указания, как «ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками», «ВЫ садитесь на СВОЁ место» и другие.