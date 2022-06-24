Политолог Светов: санкции против России не сработали

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT предложение американских конгрессменов Джимми Панетта и Тома Райса расширить список российских товаров, запрещённых к ввозу в Соединённые Штаты.

По его словам, в США ожидали, что Россия после введения санкций «испугается и всё отменит».

«Но санкции не сработали. Шесть пакетов ввели, седьмой готовят. Это выглядит достаточно нелепо. Остановиться они не могут, ведь остановиться — значит признать, что санкции влияют не только на Россию, но и на их экономику», — объяснил политолог.

Он добавил, что заявление Байдена об официальном введении понятия «путинское повышение цен» свидетельствует об обратном эффекте санкций.

Политолог уточнил, что жители США обвиняют администрацию действующего президента в росте цен на бензин и в росте инфляции.

«Ему, видимо, до ноябрьских выборов, остаётся одно: вот такого рода демагогией, громкими заявлениями вернуть себе падающее доверие избирателей. Поверят ли в это американцы? Я не знаю, это их выбор», — заключил Светов.

Ранее в США предложили расширить эмбарго на товары из России.

Политики считают, что таким образом можно разорвать «как можно больше экономических связей» с Москвой, чтобы ослабить экономику России.