Политолог Светов: санкции против России не сработали
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По его словам, в США ожидали, что Россия после введения санкций «испугается и всё отменит».
«Но санкции не сработали. Шесть пакетов ввели, седьмой готовят. Это выглядит достаточно нелепо. Остановиться они не могут, ведь остановиться — значит признать, что санкции влияют не только на Россию, но и на их экономику», — объяснил политолог.
Он добавил, что заявление Байдена об официальном введении понятия «путинское повышение цен» свидетельствует об обратном эффекте санкций.
Политолог уточнил, что жители США обвиняют администрацию действующего президента в росте цен на бензин и в росте инфляции.
«Ему, видимо, до ноябрьских выборов, остаётся одно: вот такого рода демагогией, громкими заявлениями вернуть себе падающее доверие избирателей. Поверят ли в это американцы? Я не знаю, это их выбор», — заключил Светов.
Ранее в США предложили расширить эмбарго на товары из России.
Политики считают, что таким образом можно разорвать «как можно больше экономических связей» с Москвой, чтобы ослабить экономику России.