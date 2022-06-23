Лидеры БРИКС призвали к формированию инклюзивной политической структуры в Афганистане
- AP
«Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и невмешательства в его внутренние дела», — сообщили лидеры БРИКС.
Группа стран подчеркнула необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана «в достижении национального примирения посредством диалога и переговоров».
Также лидеры БРИКС призвали формировать инклюзивную и представительную политическую структуру в республике.
Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.