Лидеры БРИКС призвали к формированию инклюзивной политической структуры в Афганистане

Лидеры БРИКС выступили в поддержку мирного и безопасного Афганистана и призвали к уважению его суверенитета. Об этом говорится в Пекинской декларации XIV саммита БРИКС.

«Мы решительно выступаем в поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, при этом отмечая необходимость уважения его суверенитета, независимости, территориальной целостности, национального единства и невмешательства в его внутренние дела», — сообщили лидеры БРИКС.

Группа стран подчеркнула необходимость поддержки всеми сторонами властей Афганистана «в достижении национального примирения посредством диалога и переговоров».

Также лидеры БРИКС призвали формировать инклюзивную и представительную политическую структуру в республике.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане продолжает деградировать.