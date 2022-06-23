В ОП России 27 июня пройдёт конференция, посвящённая суверенитету государств Африки

В Общественной палате (ОП) России 27 июня пройдёт конференция, посвящённая борьбе африканских народов и государств за суверенитет, а также другим актуальным проблемам геополитики Африки.

Как напомнили в Общественной палате, несмотря на формальное провозглашение независимости большинства стран Африки в XX веке, континент до сих пор пытается «избавиться от контроля со стороны бывших колонизаторов и глобального гегемона — США».

«В ряде африканских государств народные движения и патриотичные военные добились смены власти и ищут пути сотрудничества с Россией, в других — схожие перемены возможны в ближайшем будущем», — отметили там.

На мероприятии российские и иностранные эксперты обсудят перспективы «африканского пробуждения», а также роль России в этом процессе.

В конференции примут участие послы африканских государств в России, эксперты РУДН и МГИМО, специализирующиеся на теме Африки, политологи-международники и специалисты по региону.

Конференцию проводит Общественная палата совместно с Евразийским движением и РУДН при поддержке международного форума «Россия — Африка: что дальше?» на базе МГИМО МИД России.