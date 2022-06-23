В Болгарии выявлены первые два случая заболевания оспой обезьян

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Пресс-служба Минздрава Болгарии заявила, что в стране выявлены первые два случая заболевания оспой обезьян.
В Болгарии выявлены первые два случая заболевания оспой обезьян
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Отмечается, что среди заболевших немец и болгарин. Оба были госпитализированы. Их диагноз подтверждён данными лабораторных исследований.

«К 23 июня в стране подтверждены два случая оспы обезьян, заболели мужчины возраста 41 и 44 года, они госпитализированы в инфекционные клиники в удовлетворительном состоянии. Лабораторные данные подтверждены анализами в Национальном центре инфекционных и паразитарных заболеваний», — цитирует ведомство ТАСС.

По предварительным данным, заболевшие за последние две недели посещали Испанию и Великобританию.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.

Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, в беседе с НСН заявил, что шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массового применения вакцин не ожидается.

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