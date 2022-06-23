Председатель КНР Си Цзиньпин призвал принять в члены Нового банка развития БРИКС новые страны.

«Выступаем за усиление и расширение Нового банка развития БРИКС и последовательное принятие новых членов», — цитирует его ТАСС.

Ранее Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.