Си Цзиньпин призвал принять в члены Нового банка развития БРИКС новые страны
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал принять в члены Нового банка развития БРИКС новые страны.
- AP
«Выступаем за усиление и расширение Нового банка развития БРИКС и последовательное принятие новых членов», — цитирует его ТАСС.
Ранее Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.
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