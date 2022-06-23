Болсонару назвал отношения Бразилии со странами БРИКС стратегически важными

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Бразильский лидер Жаир Болсонару заявил, что межгосударственные отношения Бразилии с партнёрами по объединению БРИКС носят стратегический характер по многим направлениям.
Болсонару назвал отношения Бразилии со странами БРИКС стратегически важными
  • AP

Соответствующее заявление он сделал, выступая на открытии онлайн-саммита объединения.

«Это страны, с которыми Бразилия поддерживает стратегические отношения во многих областях: от политики до торговли, от технологий и инноваций до здравоохранения», — цитирует его ТАСС.

По мнению Болсонару, сотрудничество со странами «пятерки» вносит значительный вклад в «процветание наших экономик и благополучие наших народов».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления на саммите БРИКС призвал страны бороться с односторонними санкциями.

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