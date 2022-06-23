ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в союз

Премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан заявил, что Европейский союз не смог преодолеть вето Болгарии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.

«26 стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались не способны преодолеть вето Болгарии. Расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Как только что-то происходит в странах-кандидатах, всё снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование в Евросоюзе. В этом доме что-то очень не в порядке», — цитирует его ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что перспектива вступления в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования.