ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в союз

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Премьер-министр Албании Эди Рама на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС и государств Западных Балкан заявил, что Европейский союз не смог преодолеть вето Болгарии на начало переговоров о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии.
ЕС не преодолел вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в союз
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«26 стран ЕС продемонстрировали полное бессилие, они оказались не способны преодолеть вето Болгарии. Расширение ЕС — это полностью жульнический процесс. Как только что-то происходит в странах-кандидатах, всё снова уходит на новый круг. Я испытываю грусть и разочарование в Евросоюзе. В этом доме что-то очень не в порядке», — цитирует его ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что перспектива вступления в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования.

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