Польский концерн PGNiG начал эксплуатацию нового нефтегазового месторождения

Польский нефтегазовый концерн PGNiG начал эксплуатацию нового нефтегазового месторождения на западе страны.

Как сказано на сайте компании, PGNiG приступил к эксплуатации месторождения Камень Малый в северо-западной части Любушского воеводства. Там будут добывать нефть и газ.

Как сообщается в пресс-релизе, обслуживающая установка обеспечит более 24 тыс. т нефти и 3,6 млн куб. м газа в год.

«Мы последовательно открываем доступ к новым месторождениям углеводородов в Польше», — приводятся слова главы компании Ивоны Ваксмундска-Олейничак.

В настоящее время PGNiG управляет 52 нефтяными и газовыми шахтами на территории страны.

Ранее PGNiG заявил, что выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.