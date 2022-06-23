Польский концерн PGNiG начал эксплуатацию нового нефтегазового месторождения

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Польский нефтегазовый концерн PGNiG начал эксплуатацию нового нефтегазового месторождения на западе страны.
Польский концерн PGNiG начал эксплуатацию нового нефтегазового месторождения
  • Gettyimages.ru

Как сказано на сайте компании, PGNiG приступил к эксплуатации месторождения Камень Малый в северо-западной части Любушского воеводства. Там будут добывать нефть и газ.

Как сообщается в пресс-релизе, обслуживающая установка обеспечит более 24 тыс. т нефти и 3,6 млн куб. м газа в год.

«Мы последовательно открываем доступ к новым месторождениям углеводородов в Польше», — приводятся слова главы компании Ивоны Ваксмундска-Олейничак. 

В настоящее время PGNiG управляет 52 нефтяными и газовыми шахтами на территории страны.

Ранее PGNiG заявил, что выделит более $160 млн на расширение нефтегазовых месторождений.

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