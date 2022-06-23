Европарламент принял резолюцию с призывом дать Украине и Молдавии статус кандидатов в ЕС
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Об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.
Против принятия резолюции выступили 45 парламентариев, ещё 14 воздержались.
В тексте резолюции ЕП призывает саммит Евросоюза предоставить статус кандидатов в ЕС Киеву и Кишинёву.
Также в резолюции евродепутаты призывают ЕС продолжить работу по предоставлению такого статуса Грузии.
Ранее министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет, предстоит долгий переговорный процесс.