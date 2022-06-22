Представитель Франции заявил, что ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС не будет
- globallookpress.com
«Завтра или послезавтра мы предоставим Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Это будет начало долгого переговорного процесса с определёнными условиями... Никакой ускоренной процедуры не будет, никаких исключений», — заявил он в интервью телеканалу Europe 1.
По словам Бона, любая страна, которая намерена вступить в Евросоюз, должна соответствовать жёстким требованиям, среди которых борьба с коррупцией, верховенство закона и плюрализм в СМИ.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз может быть принято на этой неделе.