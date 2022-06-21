Боррель: Украине могут на этой неделе предоставить статус кандидата в ЕС

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз может быть принято на этой неделе.

Об этом он сообщил главе украинского МИД Дмитрию Кулебе.

«ЕС продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине так долго, как это потребуется. Надеемся на историческое решение по статусу кандидата для Украины позднее на этой неделе», — написал Боррель в Twitter.

Ранее госсекретарь при французском МИД Клеман Бон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС сообщил, что страны Евросоюза достигли полного консенсуса по вопросу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Еврокомиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз, но с условием проведения ряда важных реформ.