Зампредседателя Совбеза России сравнил Марио Драги и Олафа Шольца с Берлускони и Меркель

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Всем очевидно, что Марио Драги и Олаф Шольц — не лучшая эпоха государственного управления, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Зампредседателя Совбеза России сравнил Марио Драги и Олафа Шольца с Берлускони и Меркель
  • AP

«Не в обиду никому, но всем очевидно, что Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель. Это новые люди и новая, на мой взгляд, далеко не лучшая эпоха государственного управления», — написал он в Telegram.

По словам Медведева, в целом Германия, Франция и Италия на общем фоне «смотрятся неплохо», но к этим странам подорвано уважение.

«Мог бы посол Украины назвать канцлера «обиженной ливерной колбасой»? Или нынешний президент Украины — явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке? Конечно, нет. Абсурд. Я уж не говорю о различных политических маргиналах», — отметил он.

Зампредседателя Совбеза России подчеркнул, что в Европе за последние 20 лет очень сильно упал уровень западных политиков, способных взять на себя ответственность, а не ссылаться на конъюнктуру.

Медведев заявил, что не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер.

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