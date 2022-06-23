В российском МИД дали рекомендации направляющимся за рубеж гражданам России

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Директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС дал рекомендации российским гражданам, направляющимся за рубеж.

Пилипсон, отвечая на просьбу дать рекомендации россиянам, которые планируют провести отдых на Балканах, отметил, что большинство стран, расположенных в этом регионе, включено правительством России в перечень недружественных.

Именно поэтому, подчеркнул дипломат, необходимо тщательно подходить к выбору поездки.

«Не видим противопоказаний для посещения стран региона, не вошедших в упомянутый список, — Турции, Сербии, Боснии и Герцеговины. Конечно, и тут известная осмотрительность не повредит», — рассказал он.

Он также сообщил, что западные страны своими санкциями против России в том числе задаются целью нарушить российско-турецкое авиасообщение.

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