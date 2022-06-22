Байден: Запад осознавал, что антироссийские санкции приведут к росту цен на топливо
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«Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши партнёры в Европе сделали то же самое, зная, что мы столкнёмся с повышением цен на бензин», — цитирует Байдена РИА Новости.
Он отметил, что США могли «закрыть глаза» на спецоперацию и избежать роста цен, но «это было бы неправильно».
Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека.
Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.
Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.