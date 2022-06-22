Госдеп: представители США встретятся с талибами в ближайшие дни

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Представители Соединённых Штатов встретятся с талибами* в ближайшие дни для обсуждения вопросов гуманитарного реагирования на землетрясение в Афганистане. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Госдеп: представители США встретятся с талибами в ближайшие дни
  • AP
  • © Barbara Davidson/Pool Photo

«Я предполагаю, что гуманитарное реагирование по землетрясению (в Афганистане. — RT) будет обсуждаться представителями США и «Талибана»* в ближайшие дни», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.

По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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