Госдеп: представители США встретятся с талибами в ближайшие дни
- AP
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«Я предполагаю, что гуманитарное реагирование по землетрясению (в Афганистане. — RT) будет обсуждаться представителями США и «Талибана»* в ближайшие дни», — цитирует Прайса РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в районе афганского города Хост зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9.
По данным властей страны, число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920.
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество оказать Афганистану помощь после землетрясения.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.