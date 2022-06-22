Посольство Британии: делегация России в ПА ОБСЕ под санкциями и не сможет приехать

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Российские дипломаты, планировавшие участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, находятся под санкциями — им запрещён въезд на территорию Великобритании, заявили в посольстве этой страны в России.
Посольство Британии: делегация России в ПА ОБСЕ под санкциями и не сможет приехать
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«Все члены российский делегации находятся под санкциями Великобритании за их роль в дестабилизации Украины, подрыве территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины», — сообщили в дипмиссии РИА Новости.

В посольстве уточнили, что рестрикции предполагают запрет на поездки в Великобританию.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее сообщил, что Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии.

Сессия ПА ОБСЕ пройдёт 2—6 июля в Бирмингеме.

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