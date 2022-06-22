Представители России и Кубы обсудили возобновление авиаперевозок

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько обсудил с председателем Корпорации авиации Республики Куба Хоелем Бельтраном Арчером Сантосой возобновление авиаперевозок между странами.

«Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учётом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний», — говорится в сообщении Росавиации.

В рамках диалога стороны выразили взаимную заинтересованность в авиасообщении между странами.

Глава Минтранса России Виталий Савельев ранее сообщил, что на данный момент российские авиакомпании летают в 11 стран.

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие внешние направления для летнего отдыха остаются открытыми для россиян.