Шольц считает невозможным партнёрство с Россией в обозримом будущем

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает невозможным партнёрство с Россией в обозримом будущем. Об этом он сказал во время выступления в бундестаге.
Шольц считает невозможным партнёрство с Россией в обозримом будущем
  • AP

«Партнёрство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года... невозможно представить в обозримое время», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

Вместе с этим он сообщил, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии, «но решение по ним правильное».

По словам Шольца, свобода и демократия «имеют свою цену» и Германия «готова заплатить».

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