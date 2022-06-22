Канцлер Германии Олаф Шольц считает невозможным партнёрство с Россией в обозримом будущем. Об этом он сказал во время выступления в бундестаге.

«Партнёрство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года... невозможно представить в обозримое время», — цитирует Шольца РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер заявил, что антироссийские санкции не станут сразу отменять после прекращения боевых действий на Украине.

Вместе с этим он сообщил, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии, «но решение по ним правильное».

По словам Шольца, свобода и демократия «имеют свою цену» и Германия «готова заплатить».