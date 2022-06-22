Замгоссекретаря Шерман заявила, что понимала озабоченности России в сфере безопасности
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По её словам, США были активно вовлечены в дипломатический процесс с Россией до начала спецоперации на Украине.
«Я находилась в личном контакте с моими российскими коллегами и заявляла им: «Да, мы понимаем, что у вас есть ряд законных озабоченностей в сфере безопасности. И существует много способов того, как мы можем работать над их устранением», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты не смогут с помощью поставок вооружений на Украину принудить Россию следовать их правилам.