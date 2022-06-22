Захарова: в Москве рассматривают ноту Великобритании по поводу пленных наёмников в ДНР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве рассматривают ноту Великобритании по поводу пленных британских наёмников в ДНР.
Захарова: в Москве рассматривают ноту Великобритании по поводу пленных наёмников в ДНР
  • РИА Новости

«Этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и обязательно поделюсь впечатлениями», — сказала Захарова.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон направил Москве ноту по теме британских наёмников, которых в ДНР приговорили к смертной казни.

При этом посол подчеркнул, что нота была составлена «в исключительно высокомерных, поучительных выражениях» и она не вызывает у российской стороны желания взаимодействовать по данной теме.

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