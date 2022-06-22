Foreign Policy: влияние Польши повышается на фоне «дружелюбия» Макрона и Шольца к России

Влияние Польши в ЕС может усилиться из-за желание президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца вернуться к партнёрским отношениям с Россией. Настроения ФРГ и Франции могут привести к повышению роли стран Восточной Европы в Евросоюзе.

Об этом пишет аналитик Эоин Дреа в журнале Foreign Policy.

Желание «примириться» с Россией со стороны Германии и Франции приводит к росту недоверия среди стран Восточной Европы, являющихся членами ЕС. В таких условиях Польша берёт на себя лидерство.

На желание вернуться к партнёрским отношениям с Россией, по мнению автора, указывает отсутствие поставок необходимого Украине в спецоперации оружия.

«Отсутствие значительных и оперативных поставок оружия на Украину со стороны Германии и Франции, тщетные попытки договориться с президентом Владимиром Путиным и долгое колебание насчёт того, хотят ли они, чтобы Украина одержала победу, говорят об их желании не иначе как вернуться к обычным партнёрским отношениям с Россией», — считает Дреа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе выступления на конференции «День германской промышленности» заявил, что санкции против России наносят ущерб экономике и компаниям Германии.

Обозреватель Дойл Макманус в статье для Los Angeles Times заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.