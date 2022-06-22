Посол Антонов: посольство не получало от США обращений по пленным наёмникам на Украине

Посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам о том, что посольство страны не получало официальных запросов американской стороны по поводу военнопленных-наёмников на территории Украины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — подчеркнул Антонов.

Ранее глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Соединённые Штаты поддерживают контакты с российской стороной по вопросу взятых в плен в Донецкой Народной Республике американских наёмников. По его словам, США также контактируют по этому вопросу с властями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста, а также с семьями взятых в плен американцев.