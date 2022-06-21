В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросу пленённых в ДНР американских наёмников

Соединённые Штаты поддерживают контакты с российской стороной по вопросу взятых в плен в Донецкой Народной Республике американских наёмников. Об этом заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Мы находимся в контакте с российскими властями по вопросу американских граждан, пленённых в ходе службы на Украине», — заявил Прайс.

По его словам, США также контактируют по этому вопросу с властями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста, а также с семьями взятых в плен американцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.

17 июня сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.