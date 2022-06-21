В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросу пленённых в ДНР американских наёмников
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«Мы находимся в контакте с российскими властями по вопросу американских граждан, пленённых в ходе службы на Украине», — заявил Прайс.
По его словам, США также контактируют по этому вопросу с властями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста, а также с семьями взятых в плен американцев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.
17 июня сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.