В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросу пленённых в ДНР американских наёмников

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Соединённые Штаты поддерживают контакты с российской стороной по вопросу взятых в плен в Донецкой Народной Республике американских наёмников. Об этом заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе рассказали о контактах с Россией по вопросу пленённых в ДНР американских наёмников
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы находимся в контакте с российскими властями по вопросу американских граждан, пленённых в ходе службы на Украине», — заявил Прайс.

По его словам, США также контактируют по этому вопросу с властями Украины, представителями Международного комитета Красного Креста, а также с семьями взятых в плен американцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские наёмники участвовали в незаконной деятельности и должны понести ответственность за совершённые преступления.

17 июня сдавшийся в плен под Харьковом американский наёмник Энди Уен рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что в своём отряде был стрелком.

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