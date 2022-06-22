Посол Сирии в Москве: страна готова принять российских туристов
«Сирийский народ готов принять российских друзей с распростёртыми объятиями, так как прекрасные отношения между нашими странами не ограничиваются только политическим уровнем», — заявил Хаддад.
Об этом сообщают «Известия».
Посол добавил, что Сирия отлично подходит для отдыха, так как там много достопримечательностей и мягкий климат.
«Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей», — подчеркнул дипломатический представитель.
Ранее, перед ПМЭФ, посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил о том, что Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с Россией.