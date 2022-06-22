Посол Сирии в Москве: страна готова принять российских туристов

Короткая ссылка
Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад рассказал о туристическом взаимодействии страны с Россией в рамках двустороннего экономического сотрудничества и пригласил россиян на отдых.

«Сирийский народ готов принять российских друзей с распростёртыми объятиями, так как прекрасные отношения между нашими странами не ограничиваются только политическим уровнем», — заявил Хаддад.

Об этом сообщают «Известия». 

Посол добавил, что Сирия отлично подходит для отдыха, так как там много достопримечательностей и мягкий климат. 

«Сирия — это наиболее подходящее направление для российских туристов, которые хотят побывать в дружественной стране и среди любящих людей», — подчеркнул дипломатический представитель. 

Ранее, перед ПМЭФ, посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил о том, что Сирия заинтересована в повышении уровня экономических отношений с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить