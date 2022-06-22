Вице-премьер Великобритании представит законопроект, позволяющий стране игнорировать ЕСПЧ

Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб 22 июня представит для обсуждения законопроект, который регламентирует возможность страны игнорировать постановления Европейского суда по правам человека, а также упростит процедуру высылки преступников за рубеж.

Об этом сообщает Sky News.

«Билль о правах усилит британскую традицию свободолюбия и внесет большую дозу здравого смысла в систему (права. — RT). Эти реформы укрепят свободу слова, позволят нам депортировать больше иностранных правонарушителей и эффективнее защищать общество от опасных преступников», — считает Рааб.

В случае принятия законопроекта, высшей судебной инстанцией для Великобритании будет считаться Верховный суд страны. Ранее ею был ЕСПЧ.

Ранее от исполнения решений ЕСПЧ по выплатам компенсаций признанным иноагентами на территории государства отказалась Россия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.