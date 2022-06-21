В Чехии заявили о готовности «сжечь всё» для обеспечения населения электричеством зимой
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«Если этой зимой отключат газ, мы сожжём всё, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — приводит издание Euractiv его слова.
Бартушка заявил, что переход на возобновляемые источники энергии будет сложным, но будущее за зелёными технологиями.
Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19».