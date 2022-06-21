В Чехии заявили о готовности «сжечь всё» для обеспечения населения электричеством зимой

Чешские власти готовы «сжечь всё что угодно» для обеспечения жителей страны теплом и электричеством, если зимой прекратятся поставки газа. Об этом сообщил уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжём всё, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — приводит издание Euractiv его слова.

Бартушка заявил, что переход на возобновляемые источники энергии будет сложным, но будущее за зелёными технологиями.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19».