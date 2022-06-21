В Чехии заявили о готовности «сжечь всё» для обеспечения населения электричеством зимой

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Чешские власти готовы «сжечь всё что угодно» для обеспечения жителей страны теплом и электричеством, если зимой прекратятся поставки газа. Об этом сообщил уполномоченный правительства Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
В Чехии заявили о готовности «сжечь всё» для обеспечения населения электричеством зимой
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriel Kuchta

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжём всё, что сможем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — приводит издание Euractiv его слова.

Бартушка заявил, что переход на возобновляемые источники энергии будет сложным, но будущее за зелёными технологиями.

Ранее вице-канцлер ФРГ, министр экономики и климата Роберт Хабек допустил, что экономическая ситуация в стране на фоне изменений в энергетическом секторе может стать «хуже, чем в пандемию COVID-19».

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